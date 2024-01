Skispringen: Ex-Bundestrainer Schuster glaubt an Wellinger

Der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster tippt auf Andreas Wellinger als Sieger der Vierschanzentournee. "Ich hatte schon vorhergesagt, dass Kobayashi ihm in Innsbruck die Führung abjagen wird. In Bischofshofen wird er auch noch nach dem ersten Sprung vorne sein. Im letzten Sprung wird Andi aber an Kobayashi vorbeiziehen und die Vierschanzentournee gewinnen. Wir brauchen ein bisschen Drama", sagte Schuster bei eurosport.de.

Vor dem vierten und letzten Springen in Bischofshofen am Samstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) führt der Japaner Ryoyu Kobayashi, zweimaliger Tourneesieger, mit 4,8 Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung vor Wellinger. Der Deutsche gewann zwar das Auftaktspringen in Oberstdorf, zeigte jedoch zuletzt bei der dritten Station in Innsbruck als Tagesfünfter Schwächen. Kobayashi bewies als dreimaliger Zweiter mehr Konstanz.