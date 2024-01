Skispringen in Szczyrk nach fast zwei Stunden abgebrochen

„Es war heute extrem schwierig. Das ist schade, denn wir hatten schon 40 Springer unten. Aber die Prognosen wurden immer schlechter“, sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile in der ARD , Bundestrainer Stefan Horngacher nannte die Verhältnisse „sehr turbulent und schwierig zu springen“. Trotz des Ruhetags am Donnerstag wird der Wettkampf nicht nachgeholt.

Italiener bricht Schanzenrekord - und stürzt

In der Polen-Tour führt somit weiter Slowenien mit 1821,6 Punkten vor Österreich (1759,3) und Deutschland (1742,4). Abgeschlossen wird die Serie am Wochenende in Zakopane. Auf der Schanze Wielka Krokiew findet am Freitag die Qualifikation, am Samstag ein Teamspringen und am Sonntag ein Einzel statt.