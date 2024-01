Wellinger lobt Kobayashi: "Ein angenehmer Zeitgenosse"

Skispringer Andreas Wellinger hat seinen wortkargen Konkurrenten Ryoyu Kobayashi vor der zweiten Hälfte der Vierschanzentournee in höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein sehr ruhiger und angenehmer Zeitgenosse. Mit ihm kann man Spaß haben, auch wenn es nur nonverbal ist. Und er ist ein verdammt guter Skispringer", sagte Wellinger vor dem dritten Wettkampf der Tournee am Mittwoch (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in Innsbruck.

Wellinger geht als Führender der Gesamtwertung in den Wettkampf am Bergisel, sein Vorsprung auf den zweimaligen Tourneesieger aus Japan beträgt umgerechnet aber nur einen Meter. "Es hat mich zwar keiner vorher gefragt, aber ich habe ihn definitiv ganz oben auf der Favoritenliste gehabt, weil er sich die letzten Woche sehr gut entwickelt hat. Er hat schon sehr viel gewonnen, deswegen weiß er, was er tun muss", sagte Wellinger.

Kobayashi hatte auf der Pressekonferenz nach dem Springen in Oberstdorf für einen Lacher gesorgt, als er nach seinem Verhältnis zu Wellinger gefragt wurde. Ob er mit dem Deutschen beispielsweise schon einmal Kaffee trinken gegangen sei, wurde Kobayashi gefragt. Seine knappe Antwort: "Ich trinke keinen Kaffee."