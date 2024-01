Wellinger setzt auf seine "Heimschanze" in Bischofshofen

Skispringer Andreas Wellinger setzt im Kampf um den Tourneesieg ganz auf die von ihm geliebte Paul-Außerleitner-Schanze. "Ich mag Bischofshofen extrem gerne. Auf keiner anderen Schanze mache ich so viele Sprünge. Ich bin von daheim in einer Stunde da, schon als Schüler bin ich oft von Berchtesgaden dorthin zum Training gefahren", sagte der Bayer.

In Bischofshofen fällt am Samstag die Entscheidung im Kampf um den Gesamtsieg, am Freitag steht die Qualifikation an. "Ich werde voll aufs Pedal steigen und mit Selbstvertrauen das Ding raushämmern, möglichst lange in der Luft bleiben und sauber landen - und dann wird es eine Ergebnisliste geben", sagte Wellinger. In der Gesamtwertung liegt der Olympiasieger umgerechnet zweieinhalb Meter hinter dem führenden Japaner Ryoyu Kobayashi.