Skisprung-Star beendet Karriere: Er war der erste Mensch, der eine Schallmauer durchbrach

Eine bemerkenswerte Laufbahn nähert sich dem finalen Akt: Skisprung -Star Peter Prevc hat am Dienstag das Ende seiner Karriere zum Ende der laufenden Saison angekündigt.

Seinen letzten Wettkampf-Einsatz wird es Ende März beim Weltcup auf der Heimschanze in Planica geben.

„Vielen Dank, Fans. Danke an Trainer, Teamkollegen, Skiverband, Sponsoren, Medien“, schrieb Prevc in einem Instagram-Post, in dem er sich auch bei seiner Familie bedankte.