Skispringen: Wellinger erreicht in Oberstdorf neue Sphären!

Andreas Wellinger hat seinen ersten Podestplatz in einem Skiflug-Weltcup seit sieben Jahren knapp verpasst. Der WM-Zweite aus Ruhpolding fiel bei seinem Heimspiel in Oberstdorf im zweiten Durchgang noch vom vierten auf den siebten Rang zurück.

Skispringen: Wellinger besser denn je

Wellinger war am Samstag Sechster geworden, damit knackte er in Oberstdorf einen Rekord: Mit insgesamt 1178 Punkten darf der zweimalige Olympiasieger schon jetzt von der besten Saison seiner Karriere sprechen, seine bisherige Bestmarke lag bei 1161 Zählern im Winter 2016/17.

Schmid Dritte und Fünfte in Hinzenbach

Als zweitbester DSV-Adler folgte am Sonntag Pius Paschke auf Rang 17 bereits deutlich zurück. Philipp Raimund (26.), am Samstag auf Rang 14 noch zweitbester Deutscher, schaffte ebenso wie der ehemalige Skiflug-Weltmeister Karl Geiger (29.) nur mit Ach und Krach den Sprung in den zweiten Durchgang.