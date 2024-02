Skisprung-Ikone ist mit 51 Jahren zurück!

Der Unverwüstliche will es noch mal wissen: Japans Skisprung -Legende Noriaki Kasai ist für den Weltcup am Wochenende in Sapporo nominiert worden.

"Ich denke, dass alle auf mich warten. Und ich möchte ihren Erwartungen gerecht werden", sagte Kasai. Am Freitag (8.00 Uhr MEZ) muss er die Qualifikation überstehen, um am Tag danach seinen 570. Weltcup-Einsatz bestreiten zu dürfen. "Das wird ein solcher Druck für mich, als ob es um den Sieg gehen würde. Aber ich möchte dem Druck standhalten", sagte der Skiflug-Weltmeister von 1992, der im Vorjahr in Sapporo in der Quali gescheitert war.