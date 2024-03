DSV-Adler fliegen nur auf Rang sechs - viele Stürze

Die deutschen Skispringer haben im von zahlreichen Stürzen überschatteten letzten Teamwettkampf der Saison das Podest klar verpasst. Andreas Wellinger, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Pius Paschke mussten sich beim Fliegen in Planica mit Rang sechs unter den neun Mannschaften begnügen. Der Sieg ging nach nur einem Durchgang an Österreich (803,8 Punkte) vor Gastgeber Slowenien (793,3) und Norwegen (770,6).

Bei der WM am Kulm hatte Deutschland Ende Januar in derselben Besetzung noch Bronze gewonnen, nun fehlten zum Treppchen mit 726,6 Zählern umgerechnet gut 36 Meter. „Das war nicht so gut. Wir kriegen hier nicht die Geschwindigkeit in den Flug“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Einzig Paschke überzeugte mit einem Flug auf 221,0 m.