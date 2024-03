Skifliegen: Huber gewinnt Finale und Kugel - DSV-Team mäßig

Skispringer Daniel Huber hat das Saisonfinale in Planica und damit auch die kleine Kristallkugel für den besten Flieger des Winters gewonnen. Der Österreicher siegte im letzten Wettkampf mit Flügen auf 247,5 und 242,5 m vor Lokalmatador Domen Prevc aus Slowenien und dem Polen Aleksander Zniszczol.

Der Slowene Peter Prevc landete im letzten Wettkampf seiner Karriere auf dem sechsten Rang und wurde von Tausenden Fans an der Letalnica-Schanze gefeiert. Am Freitag hatte der 31-Jährige überraschend seinen ersten Sieg seit vier Jahren geholt, am Samstag war er mit der Mannschaft noch einmal Zweiter geworden.