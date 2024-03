Skisprung-Weltmeisterin Schmid erwägt Karriereende

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid denkt über ein Karriereende schon nach der laufenden Saison nach. „Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich schaue mal, was mir sonst noch so im Frühjahr einfällt. Und dann werde ich das ganz in Ruhe entscheiden“, sagte die 27-Jährige im Podcast „Ski Happens“ und fügte an: „Hättest Du mich am Anfang des Winters gefragt, hätte ich gesagt: Das ist mein letzter Winter.“