Wellinger zittert sich in den zweiten Durchgang

Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat beim zweiten Weltcup-Springen in Trondheim einen Rückschlag kassiert und nach einem missglückten ersten Sprung nur knapp den zweiten Durchgang erreicht. Zum Abschluss der zweiten Station der Raw-Air-Tournee in Norwegen kam der 28-Jährige aus Ruhpolding auf Platz 30 und zog damit als letzter Springer noch ins Finale ein.

Nach einem Sprung auf 119,5 m (113,0 Punkte) von der neu errichteten großen Granasen-Schanze rettete sich Wellinger bei dem Probelauf für die WM 2025 an gleicher Stelle mit umgerechnet nur einem halben Meter Vorsprung auf Platz 31 in den zweiten Durchgang - zuletzt war Wellinger im März 2023 in Lahti in Durchgang eins ausgeschieden.