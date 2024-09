Rücktritt! Ski-Star gibt emotionale Einblicke

Norwegens Skisprung -Olympiasieger Daniel-André Tande hat mit sofortiger Wirkung seine bewegende Karriere beendet. Der 30-Jährige gab in einer emotionalen Videobotschaft Sturzfolgen als Grund für diesen Schritt an.

„Ich habe immer noch mit den Nachwirkungen meines Sturzes 2021 in Planica zu kämpfen“, sagte Tande: „Ich habe erkennen müssen, dass das Springen bei mir mittlerweile mehr Angst als Freude auslöst. Und ich hatte immer gesagt, dass es an einem solchen Punkt Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen.“ Nach dem Sturz im Rahmen des Flugweltcups hatte Tande im künstlichen Koma gelegen.

Tande: Psychische Blockade zu groß

Im Interview mit NRK verriet der Norweger, dass es vor allem eine psychische Blockade sei, die er seit seinem Sturz einfach nicht loswerde. „Natürlich war ich extrem betroffen. Ich habe es in den letzten Jahren bemerkt, dass da eine Handbremse ist. Aber ich dachte, ich könnte die Blockade loswerden, aber es ist in die entgegengesetzte Richtung gegangen.“ Nach und nach sei es immer schlimmer geworden, gab Tande zu.

Während des Gesprächs musste er mehrere Verschnaufpausen einlegen und erstickte in Tränen, als er über den Triumph vom Holmenkollen sprach. „Ich erinnere mich an ziemlich viel davon. Es ist die Leistung, die ich in meiner Karriere am meisten schätze“, sagte Tande bewegt. 2022 feierte er bei seinem Comeback einen überraschenden Sieg beim Raw Air Wettbewerb am Holmenkollen.