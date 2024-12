Er wurde als Krähe verspottet - und revolutionierte das Skispringen für immer

Skispringen: Wie durch Zufall der V-Stil entstand

Boklöv verpatzte den Absprung vom Schanzentisch. Dann kam er ins Trudeln, sein Körper verformte sich zu einer Banane. Boklövs Skier begannen zu flattern und wurden weit auseinandergerissen - in eine V-Stellung. „Plötzlich flog ich zwanzig Meter weiter als sonst“, erzählte der Schwede Jahre später in einer Dokumentation des Westdeutschen Rundfunks (WDR) . Er hatte durch Zufall den V-Stil kreiert.

Erster Sieg im V-Stil in Lake Placid

Schließlich kam der 10. Dezember 1988: Boklöv gewann den Weltcup im US-amerikanischen Lake Placid. Es war eine Revolution im Skispringen. Erstmals stand ein Athlet oben auf dem Podest, der den V-Stil einsetzte. Boklöv gewann in der Saison 1988/89 noch vier weitere Springen – und am Ende den Gesamtweltcup.

Für Jens Weißflog blieb in der Endabrechnung nur Platz zwei. Der dreimalige Olympiasieger erinnerte sich im Gespräch mit SPORT1 daran, wie der schwedische Nobody die Skisprung-Szene aufmischte. „Wir haben uns alle gefragt, wie einer, der so eine schlechte Technik hat, so erfolgreich sein kann“, sagte Weißflog.