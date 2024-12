Nordische Ski-WM 2033: Oberstdorf oder Klingenthal als Bewerber!

Sowohl Klingenthal als auch Oberstdorf haben Interesse an einer Ausrichtung der Nordischen Ski-WM 2033 angemeldet. Für das sächsische Klingenthal, das gemeinsam mit Oberwiesenthal die Titelkämpfe im Skispringen, Skilanglauf und der Nordischen Kombination ausrichten will, wäre es die erste WM. Oberstdorf war bereits 1987, 2005 und 2021 Gastgeber.

Der Deutsche Skiverband (DSV) will nun in einem möglichst sauberen Prozess den finalen Bewerber ermitteln. "Zielsetzung muss sein, zu einer guten Lösung zu kommen und weder in Sachsen noch im Allgäu verbrannte Erde zu hinterlassen, denn beide Bewerber sind für den DSV äußerst wichtige Stützpunkte. Jetzt muss man schauen, was am meisten Sinn macht und welche Zeitschiene wir anstreben", sagte Vorstandsmitglied Stefan Schwarzbach der Allgäuer Zeitung.