Paschkes Siegesserie reißt in Engelberg - Wellinger Vierter

Die Siegesserie von Pius Paschke ist im vorletzten Skispringen vor der Vierschanzentournee gerissen. Beim Doppelsieg der Österreicher Jan Hörl und Daniel Tschofenig musste sich der fünfmalige Saisonsieger am Samstag mit Rang zehn begnügen. Bester DSV-Adler bei schwierigen Bedingungen war Andreas Wellinger als Vierter, damit stand im neunten Einzel der Saison erstmals kein Deutscher auf dem Podest.

Paschke, der zuvor dreimal in Folge gewonnen hatte, lag nach 134,5 m im ersten Durchgang schon zur Halbzeit "nur" auf Rang acht. Ein Jahr nach seinem ersten Weltcupsieg an gleicher Stelle verlor der Führende des Gesamtweltcups nach einem zweiten Flug auf 125,5 m weiter an Boden, es war sein schwächstes Ergebnis der Saison.