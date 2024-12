"Ist der Wahnsinn": Deutscher Skispringer siegt weiter

Der sagenhafte Siegeszug des Spätstarters geht auch beim Weltcup im Schwarzwald weiter. Pius Paschke kann selbst kaum glauben, was aktuell passiert.

Vierte Schanze, vierter Sieg: Pius Paschke hat seine sagenhafte Serie im Skisprung-Weltcup fortgesetzt. Beim Heimspiel in Titisee-Neustadt setzte sich der 34-Jährige am Samstag souverän durch und triumphierte nach Lillehammer, Kuusamo sowie Wisla auch an der vierten Station des WM-Winters.