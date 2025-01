Ikone hat Angst: Ruiniert Österreich den Skisprung?

Vierschanzentournee: Drei Österreicher vorne

Vor dem dritten Tourneespringen am Samstag in Innsbruck liegen in Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl drei Österreicher vorne. In der laufenden Weltcup-Saison hatten bis Innsbruck nur ÖSV-Springer und deutsche Athleten (jeweils sechs Einzelsiege) gewonnen.