Vierschanzentournee: Nächster Dämpfer für Paschke - Raimund als DSV-Lichtblick

Der 34-Jährige, als Sechster der Gesamtwertung noch mit geringen Chancen, landet in der Qualifikation von Innsbruck mit 124,5 m auf Rang acht.

Der 34-Jährige, als Sechster der Gesamtwertung noch mit geringen Chancen, landet in der Qualifikation von Innsbruck mit 124,5 m auf Rang acht.

Skispringer Pius Paschke hat im ersten Kräftemessen am Bergisel nur wenig Hoffnung auf ein „Winterwunder“ bei der Vierschanzentournee gemacht. Der 34-Jährige, als Sechster der Gesamtwertung noch mit geringen Chancen, landete in der Qualifikation von Innsbruck mit 124,5 m auf Rang acht.

„Das war okay, ich bin ganz zufrieden mit dem Tag. Da kann man drauf aufbauen“, sagte Paschke in der ARD. Bundestrainer Stefan Horngacher gab sich weiter hoffnungsfroh: „Wir geben nicht auf und werden morgen richtig Gas geben. Der Pius ist nicht so weit weg.“