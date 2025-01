Trauer um Skisprung-Revolutionär

Unter Preiml ging es mit Österreich bergauf

Preiml tüftelte intensiv an Material (Skier, luftundurchlässige Sprunganzüge, Ausrüstung) und Trainingsmethodik inklusive Ernährung und Mentalcoaching – er studierte dabei auch genau die bis dahin in der Sportart dominierende DDR.

Der vielseitig interessierte Preiml legte bei seinen Schützlingen auch Wert auf Bildung: Auf seinem Skigymnasium in Stams, wo er zeitweise parallel zu seiner Bundestrainer-Tätigkeit lehrte, unterrichtete er sie auch in Geschichte.

„Er hat die Sportart revolutioniert“

„Mit Baldur Preiml verliert der Österreichische Skiverband nicht nur einen herausragenden Trainer seiner Zeit, sondern die gesamte Skisprung-Familie einen jahrzehntelangen Freund, der diese Sportart revolutioniert hat“, schrieb der ÖSV in einem Nachruf auf Preiml, der am Montag in der Stadt Spittal an der Drau verstarb.