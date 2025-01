Vierschanzentournee in Innsbruck: Qualifikation heute LIVE im Free-TV und Stream

SPORT1 03.01.2025 • 10:00 Uhr Pius Paschke muss zur Halbzeit der Vierschanzentournee eine Aufholjagd gegen die überragenden Österreicher starten. Heute steigt in Innsbruck die Qualifikation für das 3. Springen.

Nach den aus deutscher Sicht eher ernüchternden Springen vor heimischer Kulisse in Oberstdorf und Garmisch geht die Vierschanzentournee 2024/25 in Innsbruck in die nächste Runde. Am Freitag steigt auf der legendären Olympiaschanze die Qualifikation für das Neujahrsspringen. Los geht es um 13.30 Uhr (Die Qualifikation in Innsbruck im SPORT1-LIVETICKER).

Als Sechster des Gesamtklassements müsste die große deutsche Hoffnung Pius Paschke der Konkurrenz aus Österreich auf deren heimischen Schanzen einiges abnehmen, um noch in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen zu können. Allerdings ist der Bergisel von Innsbruck traditionell eher eine Horror-Schanze für die Deutschen - einige Topstars verspielten hier den möglichen Tourneesieg. Der letzte Sieg gelang 2015 Richard Freitag.

Vierschanzentournee in Innsbruck: Qualifikation heute LIVE im TV und Stream

TV : ARD, Eurosport

: ARD, Eurosport Livestream : sportschau.de; discovery+

: sportschau.de; discovery+ Liveticker: SPORT1.de

Tournee: Paschke wie Xabi Alonso?

Fußballfan Andreas Wellinger motivierte seinen Teamkollegen vor der Quali mit seinem reichhaltigen Sportwissen: Paschke solle es wie Xabi Alonso vor 2005 angehen - dann könnte es für ihn doch noch mit dem Gesamtsieg klappen.

„Der heutige Leverkusener Trainer hat damals im Champions-League-Finale auch 0:3 mit Liverpool hinten gelegen. Und dann doch noch den Titel gewonnen“, dozierte Wellinger am Donnerstagnachmittag. Statt des Fußball-Wunders von Istanbul wollen die deutschen Skispringer also nun das Wunder von Österreich angehen - und eine bislang durchwachsene Tournee bei den beiden „Auswärtsspielen“ in Innsbruck und Bischofshofen doch noch drehen.

„Wir sind trotz allem noch gut dabei, wir greifen weiter an“, sagte Paschke - für den ruhigen Bayern geradezu eine furiose Kampfansage vor den Springen am Bergisel am Samstag (13.30 Uhr im LIVETICKER) und dem Finale am Montag (16.30 Uhr im LIVETICKER). Paschke sowie Karl Geiger (8.) und Wellinger (12.) können befreit aufspringen. „Der Tournee-Rucksack ist deutlich kleiner geworden“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Österreicher haben die besten Karten

Die Konkurrenten aus Österreich haben sich die klare Pole Position im Kampf um den Goldadler erarbeitet. Garmisch-Sieger Daniel Tschofenig führt mit umgerechnet jeweils rund viereinhalb Metern Vorsprung auf Jan Hörl und Oberstdorf-Gewinner Stefan Kraft.

Paschke geht mit stolzen 14 Metern Rückstand in den erstmals seit 2016 ausverkauften Innsbrucker Hexenkessel, in jedem der vier verbleibenden Durchgänge müsste Paschke also rein mathematisch dreieinhalb Meter weiter springen als der Spitzenreiter.

„Ich schaue nicht auf die Gesamtwertung, die war mir schon vor dem Garmisch-Springen egal“, sagte 34-Jährige: „Es ist nur wichtig, was ich oben auf der Schanze mache. Und das wird auch in Innsbruck so sein. Ich messe mich an mir selber, alles andere ist egal. Der zweite Sprung in Garmisch hat sich wieder angefühlt wie die Sprünge vor ein paar Wochen - darauf kann ich aufbauen.“

Leyhe fliegt aus Aufgebot für Innsbruck

Für den früheren Gesamtdritten Stephan Leyhe ist die Vierschanzentournee vorzeitig beendet. Bundestrainer Horngacher nahm den Routinier aus dem Aufgebot für die Springen in Innsbruck am Samstag und Bischofshofen am Montag. Für Leyhe rückt Felix Hoffmann ins sechsköpfige deutsche Aufgebot. „Felix hat das in Garmisch gut gemacht. Und wir haben klar kommuniziert, dass wir nach Leistung aufstellen“, sagte Horngacher.

Hoffmann, der in Garmisch-Partenkirchen über das zusätzliche deutsche Kontingent der nationalen Gruppe angetreten war, hatte am Mittwoch beim zweiten Tourneespringen Platz 25 belegt. Leyhe war als 36. wie schon in Oberstdorf (48.) im ersten Durchgang ausgeschieden.

Vierschanzentournee - Zeitplan im Überblick:

1. Schanze - Oberstdorf:

Samstag, 28. Dezember, 16.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Springen - Sieger: Stefan Kraft (Österreich)

2. Schanze - Garmisch-Partenkirchen:

Dienstag, 31. Dezember, 13.30 Uhr: Qualifikation

Mittwoch, 01. Januar, 14.00 Uhr: Springen - Sieger: Daniel Tschofenig (Österreich)

3. Schanze - Innsbruck:

Freitag, 03. Januar, 13.30 Uhr: Qualifikation

Samstag, 04. Januar, 13.30 Uhr: Start Wertungsdurchgang

4. Schanze - Bischofshofen: