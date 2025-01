Vierschanzentournee: Springen in Innsbruck heute LIVE in TV, Stream, Ticker

Nach einer durchwachsenen Qualifikation hoffen die Deutschen auf einen Erfolg im Wettkampf. Können die DSV-Springer in Innsbruck zurückschlagen?

Der Traum vom ersten deutschen Tournee-Sieg seit 2002 dürfte in diesem Jahr wohl nicht zur Realität werden. Pius Paschke ging als Gesamtweltcupführender in die Vierschanzentournee, allerdings liegt der 34-Jährige nach zwei Springen mit über 25 Punkten Rückstand lediglich an der sechsten Position.