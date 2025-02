Sturz-Drama hat schwerwiegende Folgen

Die Norwegerin Thea Minyan Björseth hat sich am Samstag schwerwiegende Verletzungen an Knie und Ellenbogen zugezogen. Bei der WM muss sie nun zuschauen.

Die norwegische Skispringerin Thea Minyan Björseth fällt nach ihrem schweren Sturz beim Weltcup in Ljubno am Samstag für den Rest der Saison aus und wird auch die Heim-WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) verpassen. Dies teilte Norwegens Verband am Sonntagmorgen mit.