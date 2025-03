WM-Skandal im Skispringen: FIS sperrt Norwegen-Stars

Neben drei norwegischen Teamoffiziellen wird auch der zweifache Skisprung-Weltmeister von Trondheim, Marius Lindvik, und sein Teamkollege Johann André Forfang vorläufig suspendiert. Dies teilte die FIS einen Tag vor dem Weltcupspringen in Oslo mit.

Gegen die beiden Athleten sowie die Offiziellen um den vom norwegischen Skiverband bereits suspendierten Cheftrainer Magnus Brevig werde wegen ihrer „mutmaßlichen Beteiligung an illegalen Materialmanipulationen“ bei der WM-Entscheidung von der Großschanze am vergangenen Samstag ermittelt. „Die Situation ist offensichtlich äußerst beunruhigend und enttäuschend“, sagte FIS-Generalsekretär Michel Vion.

FIS beschlagnahmt norwegische Anzüge

Bis zum Abschluss des Verfahrens sind sie „mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an FIS-Veranstaltungen und Veranstaltungen nationaler Skiverbände vorläufig suspendiert“, erklärte der Weltverband. Bei ihren Springern sollen die Norweger die innen liegenden Nähte mit festem Material verstärkt haben, was die Steifheit der Anzüge und damit die Flugfähigkeit erhöht.

Die FIS gab an, am Dienstag bereits alle Sprunganzüge, die von den norwegischen Teams im Spezialspringen sowie der Kombination bei der Heim-WM getragen worden waren, beschlagnahmt zu haben. Die Anzüge werden im Rahmen der laufenden Ermittlungen einer erneuten Überprüfung unterzogen.

Der Skandal hat auch Auswirkungen auf die Athleten anderer Nationen, wie die FIS erklärt: „Angesichts der Schwere des Falles“ würden die Richtlinien zur Anzugkontrolle für den Rest der Weltcupsaison im Skispringen und in der Nordischen Kombination „umgehend angepasst“. Über die Anpassungen werde am Mittwochabend in Oslo bei der Mannschaftskapitänssitzung gesprochen.