Skispringen: Gesamtsieg! Wellinger nicht zu stoppen

Andreas Wellinger hat die Gesamtwertung bei der Raw-Air-Tournee in Vikersund (Norwegen) für sich entschieden!

Nach seinem Triumph im Skifliegen am Samstag landete Wellinger am vierten Tag der Tournee (13. - 16. März) hinter dem Slowenen Domen Prevc zwar nur auf Rang zwei - konnte die Gesamtwertung aber dennoch als erster Deutscher für sich entschieden.

Mit einem Flug auf 230,5 Meter sicherte sich der Olympiasieger von 2018 Platz 2 hinter dem überlegenen Tagessieger Domen Prevc aus Slowenien. Dessen Megasatz über 247 Meter reichte nicht, um in der Endabrechnung seinen Sturz am Samstag wettzumachen.

Skispringen: Wellinger lässt Kobayashi und Prevc keine Chance

Stattdessen triumphierte Wellinger mit 1003 Punkten aber dennoch vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi (987,1 Punkte) und Prevc (971,4 Punkte) in der Gesamtwertung.

Ausgerechnet in der tiefsten Krise des Skispringens sind die DSV-Adler aus der Versenkung aufgetaucht. „Wir haben heuer keine Titel geholt, da ist so ein Titel natürlich toll“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF: „Wir hatten ein großes Loch in der Saisonmitte, jetzt sind wir wieder oben.“