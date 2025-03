Skispringen: Große Verwunderung nach TV-Entscheidung

Verwunderung gab es vor allem deshalb, weil um 17.47 Uhr nur noch die vier besten Springer des Weltcups an der Reihe waren, darunter Marius Lindvik, der einen Schanzenrekord aufstellte, sowie Stefan Kraft. Schon fünf Minuten später und damit deutlich vor der ersten Wahl-Prognose aus Hamburg um 18.00 Uhr wäre der Durchgang beendet gewesen.

Zumal, so ärgerten sich viele Fans in den Sozialen Medien, seien die Vorberichte zur Wahl auch in der ARD zu sehen.