ZDF muss wegen Skisprung-Abbruch kurzfristig das Programm ändern

Die starken Winde in Norwegen beendet am Sonntag den Wintersport-Tag vorzeitig. Das ZDF zeigt stattdessen kurzfristig eine Doku.

Die starken Winde in Norwegen beendet am Sonntag den Wintersport-Tag vorzeitig. Das ZDF zeigt stattdessen kurzfristig eine Doku.

Das Wetter in Norwegen hat am Sonntagabend das TV-Programm des ZDF durcheinandergebracht.

Weil das Skifliegen in Vikersund wegen starker Winde auf einen Durchgang verkürzt wurde, lief der Wintersport-Tag beim öffentlich-rechtlichen Sender kürzer als gedacht. In einer kurzfristigen Programmänderung wurde ab etwa 18.25 Uhr die Doku „Zum Nordkap mit Hurtigruten: Selfie am Polarkreis“ ausgestrahlt.