Skispringen-Affäre: Norwegen feuert Trainer!

Gut zwei Monate nach dem Anzugskandal bei der Nordisch-WM in Trondheim hat Norwegens Verband den Vertrag mit dem bislang suspendierten Skisprung-Nationaltrainer Magnus Brevig aufgelöst.

Brevigs Anwältin bestätigte der Tageszeitung VG, dass ihr Mandant eine entsprechende Vereinbarung am Montag unterzeichnet habe. Über weitere Inhalte sei Stillschweigen vereinbart worden. Auch die Verträge von Servicemann Adrian Livelten und Assistenzcoach Thomas Lobben wurden beendet.

Der Skandal war Mitte März durch das Bekanntwerden von belastenden Videoaufnahmen am Rande der WM in Trondheim ausgelöst worden, der norwegische Sportdirektor Jan-Erik Aalbu hatte Betrug an den Anzügen zugegeben.