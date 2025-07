Skispringen: Keine Raw-Air-Tour im Olympia-Winter

In Oslo und Vikersund finden im März somit normale Weltcup-Wochenenden statt. Ob die Serie im Winter 2026/27 zurückkehrt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wellinger holte 2025 den Gesamtsieg

Die Raw-Air-Tour hatte 2017 mit Wettkämpfen in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund ihre Premiere gefeiert. Doch es folgten immer wieder Schwierigkeiten: Corona sorgte 2020 für einen Abbruch und 2021 für eine Absage, 2022 wurde die Serie wegen der Skiflug-WM in Vikersund auf vier Wettkampftage an zwei Stationen verkürzt.