Skispringen: Stars nach Anzugskandal zurück!

Der Anzugskandal war eines der großen Themen der vergangenen Saison im Skispringen. Für die beteiligten Norweger steht am Wochenende der erste Wettkampf seitdem an.

Der Anzugskandal war eines der großen Themen der vergangenen Saison im Skispringen. Für die beteiligten Norweger steht am Wochenende der erste Wettkampf seitdem an.

Fünf Monate nach dem Anzugskandal bei der WM kehren die norwegischen Skispringer Marius Lindvik, Johan Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal auf die Schanze zurück. Das Trio gehört zum Aufgebot der Skandinavier beim FIS Sommer Grand Prix im französischen Courchevel am Wochenende.

Skispringen: WM von Anzugskandal um Norwegen erschüttert

Bei der Heim-WM in Trondheim war durch Videoaufnahmen die Manipulation an den Sprunganzügen von Lindvik und Forfang nachgewiesen worden. Lindvik, der wenige Tage zuvor Weltmeister von der Normalschanze geworden war, wurde die Silbermedaille im Wettkampf von der großen Schanze aberkannt.

Skisprung-Star: „Finde, wir sind genug bestraft worden“

Alle Springer bestreiten, von der Manipulation gewusst zu haben, dem Trainerteam um den entlassenen Chefcoach Magnus Brevig wurde die Hauptschuld angelastet. Da die FIS ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen hat, dürfen Lindvik und Co. bei der am Samstag beginnenden Sommer-Serie starten - zumindest gehen sie davon aus. „Wir haben nichts gehört, aber wir sind gemeldet. Also hoffe ich, es läuft gut“, sagte Lindvik dem Sender TV2.