Superstar wechselt zum Skispringen!

Niklas Trettin 04.09.2025 • 11:00 Uhr Gyda Westvold Hansen zählt seit Jahren zu den besten Athletinnen in der Nordischen Kombination. Doch jetzt wechselt die Norwegerin die Disziplin, um sich einen großen Traum zu erfüllen.

Paukenschlag um Gyda Westvold Hansen: Die 23 Jahre alte Norwegerin kehrt der Nordischen Kombination den Rücken und wechselt mitten in der Sommervorbereitung zum Skispringen. Der Grund: Sie will sich einen großen Traum erfüllen.

„Ich nutze die einzige Möglichkeit, die ich habe, um bei den Olympischen Spielen dabei zu sein“, erklärte Westvold Hansen gegenüber der norwegischen Rundfunkanstalt NRK. „Es ist das Wichtigste für jeden Sportler. Das ist etwas, was ich bisher noch nicht erlebt habe und unbedingt erleben will.“

Die Wettkämpfe der Nordischen Kombination der Frauen sind noch nicht Teil des olympischen Programms. Risikolos ist Hansens Disziplinenwechsel allerdings nicht. Immerhin finden die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo schon im Februar statt, sodass ihr nur wenige Monate bleiben, um sich anzupassen – und die nationale Konkurrenz ist groß.

Skispringen bei Olympia, dann die Rückkehr?

Bei den Skispringerinnen muss sich Hansen ihren Platz erst erkämpfen. „Das wird schwer, denn das Niveau bei den Damen ist enorm hoch“, gab sie zu. Gleichzeitig sei dies aber eine schöne Motivation, noch etwas mehr zu investieren. Ihr Einstand bei den norwegischen Sommer-Landesmeisterschaften verlief jedoch sehr vielversprechend.

Dort distanzierte sie Heidi Dyhre Traaserud und die erfahrene Anna Odine Stroem deutlich. Und sollte Hansens Plan aufgehen, könnte auch ein Comeback in der Nordischen Kombination infrage kommen. „Das ist auf jeden Fall das, was ich mir vorgestellt habe, aber wir werden sehen, wie gut ich werden kann“, deutete sie an.