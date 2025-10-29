"Nicht wahnsinnig zufrieden“: Deutscher Bundestrainer kritisiert Aufarbeitung von Skisprung-Skandal

SID 29.10.2025 • 12:11 Uhr Der Bundestrainer zeigt sich enttäuscht über die Untersuchung des Anzugskandals. Nicht alle Punkte wurden aus seiner Sicht ausreichend geklärt.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat die Aufarbeitung des Anzugskandals bei der WM 2025 deutlich kritisiert. „Wir hätten uns etwas anderes erwartet. Vor allem sind gewisse Dinge gar nicht auf den Tisch gekommen. Es ist eher ernüchternd“, sagte der Österreicher, der außerdem seinen Rücktritt nach der Saison verkündete, am Dienstag in Nürnberg.

Die WM in Trondheim sei „ein wildes Erlebnis“ gewesen, das „ich als Trainer so noch nie gehabt habe. Man hat versucht, die Dinge aufzuarbeiten. Es ist zum Teil gelungen, aber nur zum Teil. Alle Dinge sind nicht ganz aufgearbeitet worden. Wir sind jetzt nicht wahnsinnig zufrieden mit den Beschlüssen.“

Horngacher reicht Aufarbeitung nicht

Am 8. März hatte ein heimlich aufgenommenes Video bei der WM einen handfesten Skandal ausgelöst. Zu sehen war, wie die Sprunganzüge der Norweger Marius Lindvik und Johann Andre Forfang mit Nadel und Faden manipuliert wurden. Beide Springer wurden unmittelbar nach dem Wettkampf von der Großschanze, bei dem Lindvik zunächst Silber gewonnen hatte, disqualifiziert.

Alle Springer hatten im Anschluss bestritten, von der Manipulation gewusst zu haben, dem Trainerteam um den später entlassenen Chefcoach Magnus Brevig wurde die Hauptschuld angelastet. Lindvik und Forfang wurden im August für drei Monate gesperrt und dürfen somit beim Weltcup-Auftakt am 21. November wieder starten.