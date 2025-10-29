Rücktritt angekündigt! Einschnitt bei deutschen Skispringern

Stefan Schnürle , Sophie Affeldt 29.10.2025 • 11:33 Uhr Das deutsche Skispringen verliert seinen langjährigen Trainer nach der Olympia-Saison. Stefan Horngacher kündigt an, sein Amt niederzulegen.

Stefan Horngacher hat angekündigt, dass er nach der Olympia-Saison als Skisprung-Bundestrainer Schluss macht. Das bestätigte der Österreicher am Rande des Einkleidungstermins des Deutschen Skiverbands (DSV).

„Es war immer klar, irgendwann kommt der Zeitpunkt - nach den Olympischen Spielen ist ein sehr guter für mich. Ich habe meine Karriere als Sportler bei meiner ersten WM in Predazzo begonnen. Meine Trainer-Karriere - zumindest in Deutschland - in Predazzo zu beenden, ist ein runder Abschluss“, sagte der 56-Jährige auf SPORT1-Nachfrage.

Wie es für ihn weitergeht, ist noch unklar: „Aktuell ist der Fokus auf diese Saison. Das werden wir nach der Saison sehen.“ DSV-Sportdirektor Horst Hüttel betonte, dass man versuchen werde, Horngacher im System zu halten.

Einige Nachfolge-Kandidaten im DSV-Team

Auf SPORT1-Nachfrage bestätigte Horngacher zudem, dass auch er Gespräche mit dem DSV über eine andere Weiterbeschäftigung führen will: „Zum Beine hochlegen reicht es noch nicht. Es gibt auch andere Jobs im deutschen Skiverband.“

Horngachers Nachfolger ist noch unklar. DSV-Sportdirektor Horst Hüttel sagte, dass er „das erst einmal etwas sacken lassen“ müsse: „Das kam auch für mich etwas überraschend.“ Man wolle sich aber im Laufe des Winters zusammensetzen, um „eine langfristige Lösung zu finden“.

Ein Kandidat ist Thomas Thurnbichler. Der Österreicher war nach seinem Aus als polnischer Cheftrainer im Frühjahr zum DSV gewechselt und übernimmt dort zunächst den B-Kader. Als weitere Option gilt der frühere Schweizer Nationaltrainer Ronny Hornschuh, der sich aktuell um den C-Kader kümmert.

Horngachers Schützling Philipp Raimund verriet, dass er erst einmal „kurz geschockt“ gewesen war, als er von der Nachricht erfuhr: „Krass. Da hat man nicht wirklich groß damit gerechnet gehabt. Er war jetzt schon lange dabei. (...) Frischer Wind ist nie verkehrt, aber es wird trotzdem eine Umstellung sein“

Horngacher feiert WM-Gold mit Deutschland

Horngacher war im April 2019 neuer Bundestrainer geworden. Er hatte damals die Nachfolge von Werner Schuster angetreten.

Unter Horngacher gewannen die deutschen Skispringer Team-Gold bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf. Zudem holte Karl Geiger den Einzel-Titel bei der Skiflug-WM 2020 in Planica.

Auf den ersten Triumph bei der Vierschanzentournee seit Sven Hannawald 2001/2002 wartet das DSV-Team jedoch weiterhin.