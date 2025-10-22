Skispringen: Legende verkündet letzten großen Plan!

SPORT1 22.10.2025 • 11:33 Uhr Auch im Alter von 53 Jahren will sich der japanische Skispringer Noriaki Kasai nicht kleinkriegen lassen. Der Altmeister träumt von einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026.

Noriaki Kasai will alles in die Waagschale, um ein weiteres Mal zu den Olympischen Winterspielen fahren zu können - wenngleich der inzwischen 53-Jährige weiß, wie schwer das wird. „Ganz ehrlich: Ich bin im Moment nicht in meiner besten Form, obwohl ich das Gefühl habe, ganz gut springen zu können. Ich trainiere hart, um in Top-Form zu kommen“, sagte der japanische Skispringer dem Portal Aktio Note.

„Mir ist vollkommen bewusst, dass es nicht einfach wird, bei Olympia anzutreten, und ich denke, dass es ein harter Kampf werden wird. Ich bin derzeit nicht Teil des Weltcup-Teams. Wenn sich das nicht ändert, glaube ich nicht, dass ich an Olympia teilnehmen kann“, betonte Kasai und skizzierte einen möglichen Plan bis zu Olympia. „Die Teilnahme am Weltcup ist ein Muss.“

Skispringen: „Ich verliere fast nie gegen jüngere Spieler“

Kasai, der am 17. Dezember 1988 sein Debüt im Skisprung-Weltcup gab, möchte sich daher über den Continental Cup für das japanische A-Aufgebot empfehlen. „Wenn mir das gelingt, wäre das ein großer Durchbruch”, schilderte er. Erfüllt sich der Altmeister seinen Traum, würde er zum neunten Mal an Winterspielen teilnehmen. Seine erste Olympia-Medaille holte Kasai 1994 in Lillehammer im Team-Event für Japan, als er hinter Deutschland Silber gewann.

„Selbst jetzt nehme ich noch andere Sportarten wie Golf, Tennis, Volleyball, Badminton und Squash in mein Training mit auf. Und ich verliere fast nie gegen jüngere Spieler“, verriet Kasai. Aber gesundheitliche Probleme machen ihm eigenen Angaben zufolge immer mehr zu schaffen.