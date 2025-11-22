Skispringen: Direkt deutscher Anzug-Ärger bei Comeback

SPORT1 22.11.2025 • 13:08 Uhr Schon vor dem ersten Einzelwettkampf der Saison wird eine deutsche Skispringerin disqualifiziert.

Diese Rückkehr in den Weltcup hatte sich Anna Hollandt sicher ganz anders vorgestellt. Die deutsche Skispringerin bekam schon in der Qualifikation des ersten Einzelwettkampfs der Saison in Lillehammer die verschärften Anzugkontrollen zu spüren und wurde disqualifiziert.

Grund für den Ausschluss war laut FIS-Ticker ein im Armbereich um 3 Zentimeter zu großer Anzug. Nachdem das norwegische Team im vergangenen Winter bei der WM betrogen hatte, sollen nun noch genauere Untersuchungen ähnliche Fälle ausschließen.

Hollandt direkt disqualifiziert

Hollandts Sprung hätte ohnehin wohl kaum für die Qualifikation gereicht. Dennoch wollte sie ganz andere Signale setzen.

Denn in der vergangenen Saison hatte die 28-Jährige aufgrund mentaler Probleme frühzeitig ihren Rückzug verkündet und sich über den Sommer wieder herangekämpft.

„Ich habe Training für mich gemacht. Ich bin im Winter radfahren gegangen, habe Pilates für mich entdeckt“, erklärte sie bei der Einkleidung.