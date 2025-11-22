Skispringen: Direkt deutscher Anzug-Ärger bei Comeback

Diese Rückkehr in den Weltcup hatte sich Anna Hollandt sicher ganz anders vorgestellt. Die deutsche Skispringerin bekam schon in der Qualifikation des ersten Einzelwettkampfs der Saison in Lillehammer die verschärften Anzugkontrollen zu spüren und wurde disqualifiziert.
Direkt deutscher Anzug-Ärger
Grund für den Ausschluss war laut FIS-Ticker ein im Armbereich um 3 Zentimeter zu großer Anzug. Nachdem das norwegische Team im vergangenen Winter bei der WM betrogen hatte, sollen nun noch genauere Untersuchungen ähnliche Fälle ausschließen.
Hollandt direkt disqualifiziert
Hollandts Sprung hätte ohnehin wohl kaum für die Qualifikation gereicht. Dennoch wollte sie ganz andere Signale setzen.
Denn in der vergangenen Saison hatte die 28-Jährige aufgrund mentaler Probleme frühzeitig ihren Rückzug verkündet und sich über den Sommer wieder herangekämpft.
„Ich habe Training für mich gemacht. Ich bin im Winter radfahren gegangen, habe Pilates für mich entdeckt“, erklärte sie bei der Einkleidung.
Nun ist sie wieder voller Tatendrang. „Es macht viel Spaß mit den Mädels, unterwegs zu sein. Wir haben ein gutes Feeling in der Mannschaft.“