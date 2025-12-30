Vierschanzentournee: Oberstdorf-Sieg muss kein gutes Omen sein

SID 30.12.2025 • 05:34 Uhr Spannende Statistik: Der Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf muss kein gutes Omen sein.

Für den slowenischen Skispringer Domen Prevc muss der überlegene Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee am Montag kein gutes Omen sein. Seit 2000/01 holten nur zwölf von 25 Oberstdorf-Gewinnern auch den Gesamterfolg. Auch im vergangenen Jahr wurde der Österreicher Stefan Kraft am Ende nur Dritter.

Ernüchternd ist die Quote besonders bei den deutschen Springern: Von immerhin elf Oberstdorf-Siegern seit 1992 setzte sich letztlich nur Sven Hannawald 2001/02 im Gesamtklassement durch.

Die Sieger von Oberstdorf seit 2000/01 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee:

Saison - Sieger Oberstdorf - Endplatzierung

2000/01 Martin Schmitt (Furtwangen) 3.

2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger

2002/03 Sven Hannawald (Hinterzarten) 2.

2003/04 Sigurd Pettersen (Norwegen) Sieger

2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2005/06 Janne Ahonen (Finnland) Sieger (mit Jakub Janda)

2006/07 Gregor Schlierenzauer (Österreich) 2.

2007/08 Thomas Morgenstern (Österreich) 2.

2008/09 Simon Ammann (Schweiz) 8.

2009/10 Andreas Kofler (Österreich) Sieger

2010/11 Thomas Morgenstern (Österreich) Sieger

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Österreich) Sieger

2012/13 Anders Jacobsen (Norwegen) 2.

2013/14 Simon Ammann (Schweiz) 3.

2014/15 Stefan Kraft (Österreich) Sieger

2015/16 Severin Freund (Rastbüchl) 2.

2016/17 Stefan Kraft (Österreich) 6.

2017/18 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2018/19 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2019/20 Ryoyu Kobayashi (Japan) 4.

2020/21 Karl Geiger (Oberstdorf) 2.

2021/22 Ryoyu Kobayashi (Japan) Sieger

2022/23 Halvor Egner Granerud (Norwegen) Sieger

2023/24 Andreas Wellinger (Ruhpolding) 2.

2024/25 Stefan Kraft (Österreich) - 3.