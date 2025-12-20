Skispringen: Einzelspringen in Engelberg heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.12.2025 • 13:00 Uhr Der Skisprung-Weltcup macht Station in Engelberg. Im Rahmen der „Tournee-Generalprobe“ findet heute das erste von zwei Einzelspringen statt. Zwei Deutsche kämpfen um eine Top-Platzierung.

Nach dem Heim-Weltcup in Klingenthal, steht für die Skispringer vor Weihnachten traditionell das Weltcup-Wochenende in Engelberg auf dem Programm. Das erste Einzelspringen der Männer beginnt um 16 Uhr (im LIVETICKER), ehe am Sonntag ein weiterer Einzelwettbewerb ausgetragen wird.

Der Slowene Domen Prevc reist mit vier Siegen in Serie in die Schweiz und führt den Gesamt-Weltcup vor Ryoyu Kobayashi und Anze Lanisek an. Philipp Raimund folgt als bester Deutscher auf Platz vier. Die Wettbewerbe von Engelberg stellen wie gewohnt eine Art Generalprobe vor der Tournee dar, die eines der ganz großen Saison-Highlights darstellt.

Skispringen heute im TV: So können Sie das Einzelspringen der Männer LIVE verfolgen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery+

ZDF Mediathek, Discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Weltcup in Engelberg heute live: Hoffmann lässt mit Quali-Sieg aufhorchen

Felix Hoffmann hat mit überragenden Sprüngen am Freitag die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg eines deutschen Springers genährt. Der 28-Jährige zeigte in beiden offiziellen Trainingsdurchgängen mit 140,5 und 140 Metern den besten Sprung. Im Anschluss gewann Hoffmann die Qualifikation mit einem Sprung auf 132 Meter knapp vor den beiden Österreichern Jan Hörl und Stefan Kraft.

„Ich hatte schon gute Trainingssprünge gehabt, ich mag die Schanze und hoffe mal, im Wettkampf habe ich wieder einen guten Tag“, zeigte er sich im Eurosport-Interview positiv gestimmt.

Der eigentlich noch höher eingeschätzte Philipp Raimund blieb auf Tuchfühlung zur Spitze und belegte nach zwei fünften Plätzen in den Trainings in der Qualifikation mit 131,5 Metern Platz vier.

Wie bereits in den letzten Wochen klaffte hinter den beiden deutschen Vorfliegern eine gewaltige Lücke. Youngster Ben Bayer (39.) und Pius Paschke (44.) qualifizierten sich für den Wettbewerb, Luca Roth (54.) wird in diesem nicht dabei sein.

Weltcup in Engelberg heute live: Wer kann Prevc gefährlich werden?

Nach vier Siegen in Serie stellt sich natürlich die Frage, wer Domen Prevc in Engelberg gefährlich werden kann. Zu nennen sind neben den beiden DSV-Adlern Hoffmann und Raimund vor allem Ryoyu Kobayashi sowie die Österreicher Stefan Kraft und Jan Hörl.

Zum erweiterten Favoritenkreis zählen auch Ren Nikaido und Anze Lanisek. Die Tür könnte offen sein, zumal Prevc in der Quali als 22. nicht überzeugen konnte.

Wellinger und Geiger trainieren für die Vierschanzentournee

Nachdem sich Karl Geiger bereits vor dem Klingenthal-Wochenende ins Training verabschiedet hat, hat sich Andreas Wellinger für den gleichen Weg entschieden. Die beiden deutschen Team-Leader der letzten Jahren sprangen in den letzten Wochen hinterher und verpassten teilweise sogar den Sprung unter die besten 50. Beide stehen in Engelberg nicht am Start.