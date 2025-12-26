Skispringen: Olympiasieger macht Schluss

Skispringer Daniel Huber hat das Ende seiner aktiven Profikarriere bekanntgegeben. Das teilte der Österreicher am Freitag in den sozialen Medien mit.
Skisprung-Olympiasieger macht Schluss
„Ein Kapitel geht zu Ende. Skispringen war mein Leben – mit Höhen, Tiefen, Träumen und Momenten, die für immer bleiben. Jetzt ist es Zeit, loszulassen und Platz für Neues zu machen", schrieb Huber bei Instagram. Der 32-Jährige wolle den Fokus auf seine Familie richten, wie Huber ergänzte.
Huber gewann Gold in Peking
Der gebürtige Salzburger hatte seinen letzten Weltcup vor mehr als eineinhalb Jahren beim Saison-Finale 2024 im slowenischen Planica bestritten. Mit seinem dritten Weltcup-Sieg im Einzelspringen sicherte er sich dort die kleine Kristallkugel im Skiflug-Weltcup.
Hubers größter sportlicher Erfolg ist der Gewinn der Goldmedaille im Mannschaftsspringen bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. In den vergangenen Jahren bremsten den 32-Jährigen immer wieder Verletzungen aus, weshalb Huber seine Karriere nun beendet hat.
„Es ist schade, dass wir mit Daniel einen sehr erfolgreichen Skispringer in unseren Reihen verlieren. Ich bin mir sicher, dass ein weiteres Weltcup-Comeback für ihn möglich gewesen wäre. Klar ist aber auch, dass wir eine extrem hohe Leistungsdichte an der Spitze haben. Insofern ist seine Entscheidung absolut verständlich“, wird Österreichs Cheftrainer Andreas Widhölzl in einer Mitteilung zitiert.
„Die Arbeit mit Daniel war immer eine Freude und seine Skiflug-Kugel bleibt für mich eine der sensationellsten Leistungen, die ich als Cheftrainer begleiten durfte.“