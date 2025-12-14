Skispringen: Weltcup in Klingenthal live im TV, Stream und Ticker - Nächster starker Raimund-Auftritt?

SPORT1 14.12.2025 • 13:00 Uhr In Klingenthal steht der nächste Weltcup für die deutschen Skispringer an. Nach Platz drei am Samstag will Philipp Raimund seinen guten Lauf am Sonntag fortsetzen. SPORT1 erklärt, wie und wo Sie das Springen verfolgen können.

Für die Skispringer geht der Weltcup am Sonntag in Klingenthal weiter. Um 16:00 Uhr steht der nächste Einzelwettkampf des Winters auf dem Programm – allerdings ohne Karl Geiger.

Der mehrmalige Weltmeister und Olympia-Medaillengewinner verlor vor dem Wochenende seinen Kaderplatz im deutschen Aufgebot. Für Geiger rückte Luca Roth ins Aufgebot nach, der am Samstag das Springen auf Platz 45 abschloss.

So können Sie Skispringen in Klingenthal heute LIVE im TV verfolgen:

Bester Deutscher wurde am Vortag an gleicher Stelle Philipp Raimund. Der 25-Jährige sprang auf Rang drei und stach an einem ansonsten sehr enttäuschenden deutschen Tag heraus.

Felix Hoffmann beendete den Wettkampf auf Rang 29. Pius Paschke wurde 41., während Landsmann Andreas Wellinger auf Rang 40 sprang. Wellinger kündigte an, im Weltcup eine Pause einzulegen und auf die Generalprobe für die Vierschanzentournee am kommenden Wochenende in Engelberg zu verzichten. Dies teilte der 30-Jährige mit, nachdem er zum dritten Mal in Folge den zweiten Durchgang verpasst hatte.

Sieger am Samstag wurde der Slowene Domen Prevc, der auch am Sonntag als Favorit in den Wettkampf geht. Zweiter wurde der Österreicher Stefan Kraft.