Vierschanzentournee: Furioser Triumph! Hannawald hat eine Vorahnung

Martin Hoffmann 29.12.2025 • 20:05 Uhr Domen Prevc gewinnt das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf überlegen. TV-Experte Sven Hannawald traut dem Slowenen nun eine seltene Errungenschaft zu.

Die Wirren um die Disqualifikation von Landsmann Timi Zajc und das unverhoffte Podest für den Deutschen Felix Hoffmann haben seinen Erfolg etwas überschattet - aber bei dieser Vierschanzentournee dürfte er alle überstrahlen.

Sloweniens Luft-Magier Domen Prevc lieferte beim Auftakt des Traditionsevents der Skispringer in Oberstdorf eine Flugshow der besonders dominanten Art. Legende Sven Hannawald ahnt deshalb jetzt schon, dass Prevc alle vier Springen gewinnen und damit dem von ihm begründeten exklusiven Kreis von bislang nur drei Athleten beitreten könnte.

„Das geht schon auch in die Richtung, dass es sein kann, dass der exklusivste Klub der Welt ein neues Mitglied kriegt“, sagte der 51-Jährige: „Guck dir den Abstand an. Selbst wenn er zu spät springt, wenn er ein Stück zu früh springt, wenn er mal schlechte Bedingungen hat - dann war das vielleicht ein Mal, er hat aber jetzt nicht acht Mal schlechte Bedingungen. Das ist schon eine Dominanz, mein lieber Mann!“

Neben Hannawald, der dieses Kunststück im Winter 2001/02 als Erster vollbrachte, schafften dies der Pole Kamil Stoch in der Saison 2017/18 und der Japaner Ryoyu Kobayashi im Winter 2018/19.

Vierschanzentournee: Prevc dominiert in Oberstdorf

Der 26 Jahre alte Prevc sprang mit 141,5 und 140,0 Metern bei seinem sechsten Saisonsieg und ersten Tournee-Tageserfolg seiner Karriere in einer eigenen Liga und setzte sich deutlich vor Daniel Tschofenig, Tournee-Titelverteidiger aus Österreich (299,2), durch.

Zehn Jahre nach dem großen Peter könnte der jüngste Prevc-Bruder den goldenen Tournee-Adler zurück in Familienbesitz bringen - fast zehn Meter beträgt Domens Vorsprung schon. „Und er ist auf den kommenden Schanzen sehr stark“, sagte der drittplatzierte Hoffmann.

Wollen er und der fünftplatzierte Philipp Raimund den „Domenator“ wirklich ärgern, müssen sie in Garmisch-Partenkirchen über sich hinauswachsen, wo an Silvester (16 Uhr) die Qualifikation und am Tag darauf das Neujahrsspringen (14 Uhr) stattfinden. Dieses hat seit Hannawald am 1. Januar 2002 kein Deutscher gewonnen.

-----