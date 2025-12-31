Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen

SPORT1 31.12.2025 • 13:00 Uhr Wer qualifiziert sich für das Wertungsspringen in Garmisch-Partenkirchen? Felix Hoffmann und Philipp Raimund gehören zum erweiterten Favoritenkreis.

Der Auftakt ist geglückt, nun wollen die deutschen Skispringer nachlegen.

Nach dem viel umjubelten Podiumsplatz von Felix Hoffmann und dem starken fünften Rang von Philipp Raimund in Oberstdorf steht am Mittwoch (ab 16 Uhr im LIVETICKER) die Qualifikation bei der zweiten Station der 74. Vierschanzentournee an.

Vierschanzentournee 2025/26: So sehen Sie die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen live im TV, Stream und Ticker:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery +

ZDF Mediathek, Discovery + Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

In Garmisch-Partenkirchen will das neue deutsche Top-Duo gemeinsam auf die Jagd von Dominator Domen Prevc gehen, der auch das Auftaktspringen am Schattenberg souverän gewann.

„Es ist einfach schön, einen Teamkollegen mit dabei zu haben“, sagte Raimund. „Wenn jemand dabei ist, den man gut kennt und mit dem man gut kann, gibt das nochmal ein positives Gefühl“, ergänzte Hoffmann, der nach der Disqualifikation des Slowenen Timi Zajc noch aufs Podest gerutscht war.

Vor dem Neujahrsspringen trennen Hoffmann auf Platz drei und Raimund als Fünfter als Teile einer fünfköpfigen Verfolgergruppe umgerechnet nur knapp ein Meter.

Zunächst aber geht es erst einmal darum, die bestmöglichen Voraussetzungen für das Springen zu schaffen.

Vierschanzentournee: In der Qualifikation werden 50 Startplätze vergeben

In der Qualifikation am Silvestertag nehmen – wie schon in Oberstdorf – neben den fünf Weltcupstartern auch vier Athleten der nationalen Gruppe teil: Luca Roth, Ben Bayer, Max Unglaube und Constantin Schmid.

Um beim Wertungsspringen an Neujahr dabei zu sein, müssen die Springer unter die Top 50 kommen. Darum geht es erst einmal auch für Pius Paschke, Andreas Wellinger und Karl Geiger. Die Stars vergangener Tage stecken derzeit in einer veritablen Krise.