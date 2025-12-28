Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Die Qualifikation in Oberstdorf

SPORT1 28.12.2025 • 13:30 Uhr Wer springt bei der Vierschanzentournee ganz nach vorne und sichert sich den goldenen Adler? Zwei deutsche „Mitfavoriten“ machen sich Hoffnungen auf den ersten Sieg des Jahres. Die 74. Ausgabe der Tournee startet am Sonntag mit der Qualifikation in Oberstdorf.

Der Jahreswechsel steht bevor und damit auch eines der traditionsreichsten Events im Wintersport. Am Sonntag steht mit der Qualifikation in Oberstdorf (ab 16.30 Uhr im LIVETICKER) der Auftakt zur 74. Ausgabe der Vierschanzentournee an.

Seit 24 Jahren warten die deutschen Skispringer auf einen Nachfolger von Sven Hannawald, der den prestigeträchtigen Gesamtsieg 2002 erringen konnte. Auch der letzte Tagessieg von Andreas Wellinger liegt inzwischen bereits zwei Jahre zurück.

Vierschanzentournee 2025/26: So sehen Sie die Qualifikation in Oberstdorf live im TV, Stream und Ticker:

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: ARD Mediathek, Discovery +

ARD Mediathek, Discovery + Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Neben Wellinger zählen in diesem Jahr die Hoffnungsträger Philipp Raimund und Felix Hoffmann sowie Karl Geiger und Pius Paschke zum Aufgebot des Deutschen Skiverbands (DSV).

Zusätzlich zu den fünf Weltcup-Startern nehmen bei den ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen auch vier Athleten der nationalen Gruppe teil: Luca Roth und Ben Bayer, die bereits bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg im Kader waren, sowie Weltcup-Debütant Max Unglaube und Constantin Schmid.

Vierschanzentournee: Stoppen die deutschen „Mitfavoriten“ diesen Überflieger?

Als Vierter des Gesamtweltcups zeigte Raimund aus deutscher Sicht bisher die beste Form, um im Kampf um den Tournee-Sieg mitzumischen. Trotz vier Podiumsplatzierungen wartet der 25-Jährige in diesem Jahr noch auf seinen ersten Sieg.

Viel Aufwind genoss in dieser Saison auch Spätstarter Felix Hoffmann, der bei der Generalprobe in Engelberg zweimal die Qualifikation gewinnen konnte und im Wettkampf die Plätze zwei und drei belegte. Sowohl Raimund als auch Hoffmann zählen laut Bundestrainer Stefan Horngacher daher „zum Kreis der Mitfavoriten“.

Der klare Favorit scheint in diesem Jahr jedoch der Gesamtweltcupführende Domen Prevc zu sein. Der Slowene konnte in diesem Jahre schon fünf Springen gewinnen und führt den Weltcup somit 159 Punkte vor dem dreimaligen Tourneesieger Ryoyu Kobayashi an.

Wellinger und Geiger hoffen auf Befreiungsschlag

Wiedergutmachung wollen auf der 140 Meter hohen Schanze in Oberstdorf derweil die Routiniers Wellinger und Geiger leisten. Beide waren nach schwachen Leistungen zuletzt aus dem Weltcup ausgestiegen, um sich vor der Tournee die nötige technische Sicherheit zu holen. Als Gaststarter bei den italienischen Meisterschaften wussten die DSV-Stars zuletzt zu überzeugen.