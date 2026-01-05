Vierschanzentournee: Die K.o.-Duelle der deutschen Springer in Bischofshofen

Alle fünf gestarteten deutschen Skispringer haben sich für das letzte Springen der 74. Vierschanzentournee am Dienstag (16.30 Uhr) in Bischofshofen qualifiziert. In den 25 K.o.-Duellen des ersten Durchgangs, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren, kommt es zu folgenden Paarungen mit deutscher Beteiligung (in Klammern die Position in der Qualifikation):
Die Duelle der deutschen Springer
Alle fünf deutschen Skispringer, die in Bischofshofen an den Start gegangen sind, haben sich für das letzte Springen der 74. Vierschanzentournee qualifiziert. Auf dem Weg in den zweiten Durchgang erwarten Philipp Raimund und Felix Hoffmann keine allzu hohen Hürden.
Philipp Raimund (Oberstdorf/6.) - Felix Trunz (Schweiz/45.)
Felix Hoffmann (Heidersbach/11.) - Antti Aaalto (Finnland/40.)
Andreas Wellinger (Ruhpolding/23.) - Rok Oblak (Slowenien/28.)
Pius Paschke (Kiefersfelden/25.) - Yukiya Sato (Japan/26.)
Karl Geiger (Oberstdorf/44.) - Halvor Egner Granerud (Norwegen/7.)
Weitere Duelle u.a.:
Domen Prevc (Slowenien/1.) - Mackenzie Boyd-Clowes (Kanada/50.)
Stephan Embacher (Österreich/2.) - Kevin Bickner (USA/49.)
Jan Hörl (Österreich/3.) - Benjamin Östvold (Norwegen/48.)