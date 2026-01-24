Hannawald hatte es geahnt: Nächster Nominierungs-Tiefschlag für Wellinger!

SID 24.01.2026 • 20:28 Uhr Der Bundestrainer nominiert stattdessen erneut Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Karl Geiger und Pius Paschke.

Für Andreas Wellinger ist die Skiflug-WM in Oberstdorf vorzeitig beendet. Der zweimalige Olympiasieger kommt auch im Teamwettkampf am Sonntag (16.15 Uhr LIVETICKER) nicht zum Einsatz, wie Stefan Horngacher nach dem Einzel bestätigte. Der Bundestrainer nominierte erneut Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Karl Geiger und Pius Paschke.

Wellinger hatte bei der vorherigen WM 2024 am Kulm Einzel-Silber hinter Stefan Kraft (Österreich) und Bronze mit der Mannschaft gewonnen. In diesem Jahr war dagegen nach den zwei Trainingssprüngen am Donnerstag Schluss.

Für Wellinger setzt sich damit eine enttäuschende Saison fort. Im Gesamtweltcup belegt er derzeit nur den 37. Platz, bei der Vierschanzentournee war er nur auf dem 36. Rang gelandet.

Beim Teamwettkampf gehen insgesamt zehn Mannschaften an den Start. Bei den letzten drei Weltmeisterschaften hatte Deutschland immer eine Medaille geholt. Im Einzel hatten Raimund (13.), Geiger (17.), Hoffmann (22.) und Paschke (25.) aber insgesamt enttäuscht, erstmals seit 2010 war kein Deutscher in den Top 10 gelandet.

Hannawald äußerte schon vorab Verständnis

Dass Wellinger trotzdem nicht zum Zuge kommen würde, schien ARD-Experte Sven Hannawald nach dem Einzel schon zu ahnen: „Die Gefahr ist relativ hoch, dass Andreas Wellinger nicht so reinkommt, wie man es eventuell erwartet - da ist Stabilität vielleicht wichtiger“, spekulierte der frühere Top-Springer über Horngachers Nominierung.