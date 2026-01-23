Skiflug-WM: Geiger überrascht sich selbst - "Hätte ich nicht gedacht"

Curdt Blumenthal 23.01.2026 • 18:30 Uhr Karl Geiger zeigt bei der WM-Flugshow von Domen Prevc seine bis dato beste Saisonleistung. Der Oberstdorfer erkennt einen positiven Trend.

Sloweniens Skisprungstar Domen Prevc steht gut zwei Wochen nach seinem Triumph bei der Vierschanzentournee vor seinem nächsten großen Sieg. Der 26-Jährige übernahm am ersten Wettkampftag der Skiflug-WM in Oberstdorf überlegen die Führung und geht mit großem Vorsprung ins Finale am Samstag. Bester Deutscher ist Karl Geiger auf Platz elf.

„Das hätte ich nicht gedacht“, sagte der 32-Jährige nach seiner mit Abstand besten Saisonleistung auf SPORT1-Nachfrage. „Es geht vorwärts, es wird besser.“

Geiger lag nach ganz starken 217,5 m im ersten Versuch noch auf Platz sieben, hatte dann aber im zweiten Durchgang großes Pech mit starkem Rückenwind und musste sich mit 197,0 m begnügen.

Nach schwierigen Monaten überwog aber die Freude beim Ex-Weltmeister. „Ich hab vor vier Wochen angefangen, das Ding komplett auf links zu krempeln und umzustellen, hab eigentlich nur Haue gekriegt, weil ich es noch nicht in den Wettkampf transferieren konnte. Das Selbstvertrauen war nicht da. Jetzt kommt langsam etwas mehr Klarheit rein“, sagte Geiger zu seiner Leistungssteigerung.

Skiflug-WM: Prevc führt nach Tag eins

Prevc (442,2 Punkte/204,0+224,5 m), der zweimal mit deutlich verkürztem Anlauf sprang, setzte sich trotz eines technischen Fehlers im ersten Durchgang an die Spitze. Zweiter ist der Japaner Ren Nikaido (428,2/230,5+224,5). Marius Lindvik aus Norwegen (420,3/226,5+212,0) liegt auf Platz drei - nach Durchgang eins hatte der Weltmeister von 2022 noch geführt. Die Entscheidung fällt am Samstag (16.15 Uhr) mit zwei weiteren Durchgängen.

Philipp Raimund (201,5+208,0) liegt nach einem guten zweiten Durchgang auf Platz 14. „Ich bin schon zufrieden. Ich bin nicht der begnadetste Flieger, aber ich habe definitiv Fortschritte gemacht“, erklärte er. Seine zuletzt krankheitsbedingte Zwangspause sei nicht „von Vorteil“ gewesen: „Ich habe gemerkt, dass das Gefühl hier etwas ungewohnt war.“

Der Tournee-Sechste Felix Hoffmann, der im ersten Durchgang mit Rückenwind zu kämpfen hatte, als 28. (196,0+188,0) und der geringfügig besser platzierte Routinier Pius Paschke als 25. (202,5+194,5) liegen bereits weit zurück.

Prevc hält mit im März 2025 in Planica erzielten 254,5 m den Skiflug-Weltrekord. Weiten von 250 m und mehr sind in Oberstdorf nicht möglich. Den Weitenrekord auf der Heini-Klopfer-Schanze steht bei 238,5 m, erzielt vom Norweger Daniel Andre Tande bei seinem WM-Erfolg 2018.

-----