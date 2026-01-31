Skispringen: Das Einzel der Männer heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 31.01.2026 • 13:00 Uhr Am Samstag kommt es bei der Olympia-Generalprobe der Skispringer in Willingen zum Einzelwettbewerb der Männer. Wer siegt an der Mühlenkopfschanze?

Nach dem Windchaos am Freitag im Mixed-Wettbewerb steht am Samstagnachmittag (16 Uhr im LIVETICKER) das Einzelspringen der Männer auf der Mühlenkopfschanze in Willingen an. Können Philipp Raimund und Karl Geiger mithalten?

Der für Olympia qualifizierte Raimund sprang bei widrigen Bedingungen am Freitag auf 121 Meter, der nicht nominierte Geiger flog auf 125 Meter. Am Ende fehlten dem deutschen Team 0,6 Punkte – oder 38 Zentimeter auf Sieger Slowenien.

Skispringen heute im Free-TV: So können Sie das Männer-Einzel live sehen

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Joyn

sportstudio.de, Joyn Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Am Samstag wird sich nun zeigen müssen, was die Männer im Einzel zustande bringen. So war Geiger mit seinem Sprung zufrieden. „Ich freue mich über jeden Wettkampf und jeden Sprung. Der Sprung war ganz in Ordnung, das passt“, erklärte er.

Raimund zeigte sich hingegen enttäuscht. „Ich habe viele Fehler in meinem Sprung gemerkt, deswegen bin ich etwas enttäuscht, dass es nicht ganz gereicht hat“, sagte er. Doch auch mit Platz zwei könne man „mit einem Grinsen zu den Olympischen Spielen fahren“.

Favorit auf den Sieg dürfte erneut Tournee-Sieger Domen Prevc sein, dank dessen Sprung die Slowenen am Freitag den Sieg einfuhren. Dritter wurde Japan.

