Skispringen heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Skiflug-WM - Tag 1 in Oberstdorf

SPORT1 23.01.2026 • 13:00 Uhr Die Skiflug-WM verspricht großes Spektakel. Kann ein Deutscher den Weltrekordhalter bezwingen?

Setzt der Dominator seinen Siegeszug fort oder wird Domen Prevc bei der Skiflug-WM in Oberstdorf von seinen Jägern gestoppt? Noch am vergangenen Wochenende präsentierte sich der Slowene einmal mehr in Topform mit einem Doppelsieg in Sapporo. Nun will er nach der Vierschanzentournee auch das zweite Großereignis des Winters für sich entscheiden.

Am Donnerstag stand die Qualifikation an, am heutigen Freitag sind ab 16 Uhr der 1. und 2. Durchgang von insgesamt vier Sprüngen angedacht. Am Samstag fällt im Einzel die Entscheidung. Die Teams kämpfen zum Abschluss am Sonntag um das Edelmetall.

Skispringen heute im Free-TV: So können Sie die Skiflug-WM live sehen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: Sportschau.de, Joyn

Für Prevc könnte die Ausgangslage kaum besser sein. Er hält seit zehn Monaten den Weiten-Weltrekord. Mit 254,5 Metern blieb der 25-Jährige Ende März 2025 in Planica einen Meter über der Marke des Österreichers Stefan Kraft aus dem März 2017 in Vikersund. Zudem siegte er am Donnerstag in der Qualifikation.

Die deutschen Athleten Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke und Philipp Raimund dürften kaum ein Wort beim Kampf um das Podest mitreden. Andreas Wellinger wurde sogar aussortiert.

Am ehesten sind Philipp Raimund normalerweise Topsprünge zuzutrauen. Doch er kämpft beim Skifliegen immer wieder mit seiner Höhenangst.

Raimund kämpft mit Höhenangst

An einem Skiflug-Weltcup teilgenommen hat Raimund deshalb bislang nur in Vikersund und Oberstdorf. In den Top 10 ist er auf einer Flugschanze allerdings noch nie gelandet, Rang 13 im März 2024 in Vikersund ist sein bestes Ergebnis. Bei seiner einzigen WM-Teilnahme vor zwei Jahren am Kulm in Österreich war für ihn nach zwei schwachen Trainingsflügen auf 157,0 und 188,0 m kein Platz im Wettkampf.

So werden vor allem der Japaner Ryoyu Kobayashi und die Österreich-Mannschaft um Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Stephan Embacher oder Daniel Huber versuchen, Prevc zu stoppen.

-----