Skispringen heute live im Free-TV, Stream & Ticker: Skiflug-WM - Tag 2 in Oberstdorf

SPORT1 24.01.2026 • 13:00 Uhr Domen Prevc steht bei der Skiflug-WM vor seinem nächsten großen Sieg. Am Samstag fällt in Oberstdorf die Entscheidung.

Setzt der Dominator seinen Siegeszug fort oder wird Domen Prevc bei der Skiflug-WM in Oberstdorf noch von seinen Jägern gestoppt?

Sloweniens Skisprungstar steht gut zwei Wochen nach seinem Triumph bei der Vierschanzentournee vor seinem nächsten großen Sieg. Der 26-Jährige übernahm am ersten Wettkampftag die Führung und geht mit großem Vorsprung ins Finale am Samstag (ab 16.15 Uhr im LIVETICKER).

Skispringen heute im Free-TV: So können Sie die Skiflug-WM live sehen

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: Sportschau.de, Joyn

Sportschau.de, Joyn Ticker: SPORT1 App und SPORT1.de

Prevc (442,2 Punkte/204,0+224,5 m), der am Freitag zweimal mit deutlich verkürztem Anlauf sprang, setzte sich trotz eines technischen Fehlers im ersten Durchgang an die Spitze. Zweiter ist der Japaner Ren Nikaido (428,2/230,5+224,5). Marius Lindvik aus Norwegen (420,3/226,5+212,0) liegt auf Platz drei.

Die deutschen Athleten um Karl Geiger, dem am Freitag mit Platz elf seine beste Saisonleistung gelang, haben keine realistischen Medaillenchancen mehr. Philipp Raimund zeigte immerhin einen starken zweiten Durchgang und liegt auf Rang 14. Der Tourneesechste Felix Hoffmann kam nicht über Platz 28 hinaus und rangiert noch hinter Pius Paschke (25.).

Toppt Domen Prevc seinen Bruder?

Domen Prevc befindet sich auf bestem Weg, die Traumsaison 2015/16 seines großen Bruders Peter zu toppen. Auch dieser hatte damals nach der Vierschanzentournee bei der Skiflug-WM triumphiert und den Gesamtweltcup gewonnen - diesen führt Domen mit großem Vorsprung an.

Zudem kann der jüngste Prevc-Bruder im kommenden Monat auch Olympia-Gold holen, Weltmeister ist er bereits. Einziger Skispringer der Geschichte, der die fünf wichtigsten Einzeltitel (WM, Olympia, Tournee, Gesamtweltcup und Flug-WM) in seiner Karriere geholt hat, ist bislang der große Finne Matti Nykänen.

