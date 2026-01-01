Tournee: Hoffmann zur Halbzeit Fünfter - Prevc führt

SID 01.01.2026 • 15:05 Uhr Der Slowene Domen Prevc baut damit auch seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Felix Hoffmann lauert erneut auf einen Platz auf dem Podest.

Skispringer Felix Hoffmann darf auch im zweiten Wettkampf der Vierschanzentournee auf einen Podestplatz hoffen. Der 28-Jährige flog im ersten Durchgang des Neujahrsspringens in Garmisch-Partenkirchen auf 134,0 m und belegt zur Halbzeit den fünften Rang. Die Führung übernahm Oberstdorf-Gewinner Domen Prevc mit 143,0 m, der Slowene baute damit auch seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus.

Hoffmann, in Oberstdorf schon Dritter, unterstrich ebenso seine Topform wie Philipp Raimund. Der Oberstdorfer hat als Sechster ebenfalls das Podest noch im Visier. Dort stehen hinter Prevc aktuell Jan Hörl (Österreich) und Ren Nikaido aus Japan.

Tschofenig fällt hinter Hoffmann zurück

Titelverteidiger Daniel Tschofenig aus Österreich folgt erst auf dem zehnten Rang und gab in der virtuellen Gesamtwertung Rang zwei an seinen Teamkollegen Hörl ab. Hoffmann bleibt vorerst Dritter. Stefan Kraft (Österreich) verabschiedete sich als 29. aus dem Kreis der Tournee-Kandidaten.