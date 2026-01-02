Vier DSV-Springer raus: Entscheidung um Wellinger und Geiger!

SID 02.01.2026 • 10:25 Uhr "Der Prozess läuft", sagt Bundestrainer Stefan Horngacher über die beiden zuletzt formschwachen Stars.

Die formschwachen Skisprungstars Andreas Wellinger und Karl Geiger bleiben im deutschen Aufgebot für die beiden abschließenden Wettbewerbe der 74. Vierschanzentournee in Österreich.

Dies teilte Bundestrainer Stefan Horngacher am Freitagmorgen im Teamhotel in Garmisch-Partenkirchen mit. Das DSV-Team für die Springen in Innsbruck am Sonntag und Bischofshofen am Dienstag bilden zudem der Gesamtvierte Felix Hoffmann, der sechstplatzierte Philipp Raimund und Pius Paschke.

Diese Springer sind nicht mehr im deutschen Team

„Es war von Anfang an klar, dass bei der Tournee noch nichts Großes zu erwarten war“, sagte Horngacher über die Routiniers, die am Freitag noch Trainingssprünge auf der großen Olympiaschanze in Partenkirchen absolvierten, „aber der Prozess läuft. Sie sind auf einem guten Weg. Wichtig ist jetzt die Entwicklung Richtung Skiflug-WM und Olympia.“

Olympiasieger Wellinger, vor zwei Jahren noch Tourneezweiter, hatte bei den Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen nur die Plätze 48 und 32 belegt. Der fünfmalige Weltmeister Geiger, der die Tournee bereits zweimal auf dem Podest abgeschlossen hatte, kam nach verpasster Qualifikation für das erste Springen am Neujahrstag auf Rang 33.