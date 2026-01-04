Vierschanzentournee heute live im TV, Stream und Ticker - Springen in Innsbruck

Vincent Wuttke 04.01.2026 • 10:30 Uhr In Innsbruck steht das dritte Springen der Vierschanzentournee an. Zwei Deutsche wollen den Dominator stürzen.

Ist die Chance für Philipp Raimund und Felix Hoffmann auf den großen Coup bei der Vierschanzentournee endlich gekommen? Die Chancen scheinen vor dem Springen in Innsbruck (ab 13.30 Uhr im Ticker) auf einen Sieg gestiegen zu sein. Denn Dominator Domen Prevc aus Slowenien kam in der Qualifikation nur auf den 30. Platz und muss dadurch im ersten Durchgang früh ran.

In den bisherigen Springen in Oberstdorf und Garmisch-Patenkirchen siegte der Star jeweils überlegen.

Bester Deutscher in der Quali war Hoffmann auf dem fünften Rang. Philipp Raimund (16.) sorgte für eine Schrecksekunde, als er mit zu viel Geschwindigkeit in eine Bande krachte, die daraufhin zu Bruch ging. Raimund konnte wenig später aber wieder lachen.

Vierschanzentournee 2025/26: So sehen Sie die das Springen in Innsbruck live im TV, Stream und Ticker

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: ZDF Mediathek, Discovery +

ZDF Mediathek, Discovery + Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Österreicher Jan Hörl, im Kampf um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee ärgster Verfolger von Prevc, gewann den Vorausscheid mit 128,0 m vor drei weiteren Österreichern.

Für Raimund und Hoffmann bieten sich vor den Wettkämpfen in Österreich große Chancen. Denn beide sind in direkter Reichweite zum Tournee-Podest. Hoffmann ist im Ranking nach zwei Schanzen auf Platz vier und hat nur 4,9 Zähler Rückstand auf den drittplatzierten Stephan Embacher.

Auch Raimund als Sechster fehlen nur 11,7 Punkte zum jungen Österreicher auf dem Bronzerang.

Bei den vier Einzelspringen der Vierschanzentournee wird der erste Durchgang nicht im klassischen Modus ausgetragen: Stattdessen gibt es 25 K.o.-Duelle, in denen sich die jeweiligen Sieger und die fünf besten Verlierer für den zweiten Durchgang qualifizieren. Die Paarungen ergeben sich aus den Platzierungen in der Qualifikation.